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Пассажиры экскурсионного парохода спасли из воды полуголую девушку в Петербурге
Происшествия
Пассажиры экскурсионного парохода спасли из воды полуголую девушку в Петербурге
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 25 августа. Полуголая жительница Санкт-Петербурга решила искупаться в центре города на Воскресенской набережной. Однако она не смогла выбраться из воды без помощи очевидцев.

Местную пловчиху заметили пассажиры одного из экскурсионных пароходов. Люди начали кидать спасательный круг, но девушка боялась хвататься за него. Гостям города удалось поднять испуганную петербурженку на борт. Позднее на место происшествия приехала бригада скорой помощи и полиция.

Свидетели инцидента утверждают, что девушка находилась в неадекватном состоянии. Многие подозревают ее в употреблении алкоголя или запретных веществ. В настоящий момент сотрудники службы проводят проверку.

Неудачным купанием также отличился житель Крыма, которому ударили по голове тюбингом. Пострадавшего пытались спасти, но он скончался на берегу до приезда медиков.

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