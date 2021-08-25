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Жителя Саратовской области осудили на 11 лет колонии за убийство отца
Происшествия
Жителя Саратовской области осудили на 11 лет колонии за убийство отца
pixabay.com  / 

Балаково, 25 августа. Суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве собственного отца. Мужчину признали виновным, он проведет 11 лет в колонии строгого режима.

Обвиняемый убил 71-летнего отца тремя ударами ножа в грудь. Ранее он уже нападал на престарелого родственника, за что привлекался к уголовной ответственности. 

«Странно, что отец не боялся распивать с сыном спиртные напитки, хотя ранее уже был им ранен. Приговор получился достаточно строгим: подозреваемый имел неотбытое наказание, поэтому ему «соединили» два срока. Это серьезное преступление, шансов на другой исход просто не было», — рассказал корреспонденту ФАН юридический консультант Валерий Трофимов. 

Ранее два сотрудника саратовской колонии попали под статью за получение взятки. Обвиняемые получили от директора компании через посредника 326 тыс. рублей.

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суд убийство балаково
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