Азиза и ее молодой муж приняли решение о суррогатном материнстве

Москва, 25 августа. Певица Азиза и ее молодой муж приняли решение о воспитании наследника. Однако звездная исполнительница уже не сможет родить ребенка, пара прибегнет к помощи суррогатной матери.

О своих мечтах о наследнике они рассказали в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Избранник артистки Алессандро младше на 16 лет. По его словам, он уже подыскал вариант суррогатной мамы, но в не в России, а на его родине в Италии.

«Я ездил в Италию, потому что мы с Азизой спрашиваем про суррогатную мать, яйцеклетки, ЭКО. Здесь все отказали. В Италии у меня есть друг Роберто и его жена. Они согласились и пообещали сделать все, чтобы у нас был ребенок», – сообщил муж певицы.

Выбор страны обусловлен и тем, что пара не хочет для ребенка знаменитого будущего. В Италии никто не будет знать о звездной семье.

Тема суррогатного материнства сейчас очень востребована. Лидер партии «Справедливая Россия» предлагает ввести данную услугу в государственные больницы.