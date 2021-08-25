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Азиза и ее молодой муж приняли решение о суррогатном материнстве

  /   Обновлено: 25 августа 2021 08:10
Шоу-бизнес
Азиза и ее молодой муж приняли решение о суррогатном материнстве
instagram.com  /  @azizamuhamedova

Москва, 25 августа. Певица Азиза и ее молодой муж приняли решение о воспитании наследника. Однако звездная исполнительница уже не сможет родить ребенка, пара прибегнет к помощи суррогатной матери.

О своих мечтах о наследнике они рассказали в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Избранник артистки Алессандро младше на 16 лет. По его словам, он уже подыскал вариант суррогатной мамы, но в не в России, а на его родине в Италии.

«Я ездил в Италию, потому что мы с Азизой спрашиваем про суррогатную мать, яйцеклетки, ЭКО. Здесь все отказали. В Италии у меня есть друг Роберто и его жена. Они согласились и пообещали сделать все, чтобы у нас был ребенок», – сообщил муж певицы.

Выбор страны обусловлен и тем, что пара не хочет для ребенка знаменитого будущего. В Италии никто не будет знать о звездной семье.

Тема суррогатного материнства сейчас очень востребована. Лидер партии «Справедливая Россия» предлагает ввести данную услугу в государственные больницы.

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