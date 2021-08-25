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ОМОН за один день посетил три места обнаружения гранат в Санкт-Петербурге
Происшествия
ОМОН за один день посетил три места обнаружения гранат в Санкт-Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 августа. Петербургские взрывотехники за один день в разных местах обнаружили 17 гранат. Одна из них находилась в портфеле пассажира метро.

Житель Северной столицы решил пройти в городской метрополитен вместе со взрывоопасным объектом. Однако на контроле его остановили сотрудники.

«Установлено, что это шесть пустых корпусов гранат Ф-1 времён Великой Отечественной войны. Переданы сотрудникам полиции на метрополитене», — заявили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Спустя час сотрудникам служб пришлось выехать еще на два вызова. Один из них поступил от грибника, который обнаружил гранаты на территории леса поселка Стрельна. А второй — от сотрудников Невского завода на проспекте Обуховской Обороны.

Необычная находка также была обнаружена под полом у пенсионерки в Самаре. Во время ремонта квартиры бабушка наткнулась на гранаты 100-летней давности.

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