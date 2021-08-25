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«Зрада»: украинский журналист оценил «советский» парад в честь Дня независимости Украины
Политика
«Зрада»: украинский журналист оценил «советский» парад в честь Дня независимости Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 25 августа. Представленная на военном параде в Киеве ко Дню независимости Украины советская техника говорит о провале политики декоммунизации в стране.

Таким мнением журналист Дмитрий Василец поделился в своем аккаунте в социальной сети Facebook. Автор поста добавил что этот факт и есть самая настоящая «зрада». Украинская сторона попыталась похвастаться теми достижениями, которые она якобы приобрела за время своей независимости, однако только выставила себя в неудобном свете, продемонстрировав советские истребители, вертолеты и бомбардировщики. Некоторая техника является только модернизированной версией давно созданных советских аппаратов

«Из авиационной военной техники на параде представлены: 1. Советские вертолеты Ми-24. 2. Советские вертолеты Ми-8. 3. Советские штурмовики Су-25. 4. Советские истребители Су-27. 5. Советский транспортник Ан-26. 6. Советский транспортник Ил-76. 7. Советский сверхтяжелый транспортник Ан-225. 8. Советский фронтовой бомбардировщик Су-24. 9. Советский транспортник Ан-70. 10. Советский истребитель МиГ-29», — уточнил Василец на своей странице в социальных сетях.

Ранее экс-глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что шествие военнослужащих из стран-участниц НАТО в параде ко Дню независимости Украины является позором. Политик также добавил, что само торжество его не впечатлило. Негативные комментарии оставили политики и общественные деятели по всему миру.

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украина авиация дмитрий василец
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