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Шугалей прибыл на территорию Афганистана для изучения ситуации
Общество
Шугалей прибыл на территорию Афганистана для изучения ситуации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кабул, 25 августа. Самолет с российским социологом Максимом Шугалеем приземлился в столице Афганистана. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) отправился в страну, где сейчас неспокойная обстановка, чтобы оценить реальную ситуацию в республике. Свое намерение посетить Афганистан с небольшой группой исследователей Шугалей высказывал несколько дней назад.

Ученый написал, что съемка на территории Кабула строго запрещена, хотя кадры для истории можно запечатлеть «шокирующие и бесценные». Шугалей прилетел в Афганистан на фоне сообщений о том, что российская сторона продолжает эвакуировать граждан из страны.

«Хочу своими глазами увидеть, что творится в стране, провести социологическое исследование и поговорить с жителями. Прежде всего о том — почему, на их взгляд, так быстро пришли к власти талибы, на помощь каких государств люди рассчитывают и верят ли в будущее своей страны», — отметил Шугалей.

Социолог замечал, что на данный момент необходимо не допустить притеснения афганцев. В том числе и тех, кому приходилось взаимодействовать с военными США. По словам Шугалея, если талибы пытаются продемонстрировать свою договороспособность, то мировое сообщество должно дать им попытку показать свое «человеческое лицо».

Обстановка в Афганистане накалилась после того, как президент США Джо Байден принял решение вывести американский военный контингент с территории южноазиатской республики. Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили власть буквально за несколько дней после демонстративного побега американцев. Шугалей, комментируя эту ситуацию, отмечал, что в этом вопросе Байден преследовал определенную цель — он попытался сформировать себе имидж миротворца.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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