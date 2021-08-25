Эксперт Солодилов рассказал о спросе на сотрудников IT-индустрии в будущем

Москва, 25 августа. Специальности IT-направления будут максимально востребованы на рынке в будущем. Однако и сотрудники смежных отраслей не останутся безработными.

По словам старшего партнера Лиги цифровой экономики Андрея Солодилова, востребованность IT-специальностей будет только увеличиваться. Каждый представитель данной сферы найдет себе работу по душе, будь то разработчик или инженер. Спрос увеличивается и на бизнес-аналитиков. В них сейчас заинтересована практически любая компания.

Сфера IT, по словам Солодилова, огромный плацдарм для способных людей. Сейчас становятся востребованы и те, кто имеет к цифровой индустрии опосредованное отношение.

«Все большей востребованностью в IT пользуются профессионалы из других областей, причем не на стороне бэк-офиса, а непосредственно в рамках разработки и внедрения IT-систем», — сообщил Солодилов «Известиям».

Эксперт отмечает, что IT-сфера подойдет и тем, кто предпочитает гуманитарные специальности. Востребованы сейчас специалисты и творческих профессий, так как создание продукта в первую очередь требует понимание пользователя и креативного подхода.

Несмотря на прогнозы специалистов, абитуриенты предпочитают другие специальности. В этом году наибольшее число выпускников выбрали сферу медицины.