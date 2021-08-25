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Экономика
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос почти на 10 копеек
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос почти на 10 копеек
Экономика
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос почти на 10 копеек

Москва, 25 августа. Рубль подешевел по отношению к доллару и подорожал к евро на открытии торгов Московской биржи в среду, 25 августа.

Курс американской валюты вырос на 9,75 копейки. На открытии торгов в Москве он составил 73,82 рубля.

Евро подешевел на 5,5 копейки. Его курс находился на отметке в 86,65 рубля.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев ранее рассказал, сколько будет стоить доллар к началу осени. За американскую валюту в первых числах сентября, по прогнозу эксперта, будут давать 74,5-74,8 рубля.

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доллар евро курс валют мосбиржа
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