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Уральские ученые нашли способ снизить распространение COVID-19
Общество
Уральские ученые нашли способ снизить распространение COVID-19
pixabay.com

Москва, 25 августа. Правильно расположенные перегородки в помещении смогут сдержать распространение коронавируса. Такое открытие сделали ученые из Южно-Уральского госуниверситета.

По информации издания Journal of Hazardous Materials, сотрудники учреждения провели гидродинамическое исследование распространения респираторных вирусов в помещении. Специалисты, на основе полученных результатов, пришли к выводу, что соблюдение стандартных санитарных мер может быть неэффективно.

Они заявили, что в закрытом пространстве при нахождении нескольких человек стоит правильно установить перегородки и тогда угроза исчезнет. Особенно это актуально для рабочих офисов и в местах общественного скопления, например вокзалах и театрах.

Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о росте числа инфарктов в России. Это, по его словам, связано с перенесенным COVID-19.

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российские ученые распространение коронавируса южно-уральский госуниверситет
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