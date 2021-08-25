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Ударник Queen Тейлор представил первую песню из сольного альбома Outsider
Общество
Ударник Queen Тейлор представил первую песню из сольного альбома Outsider
ТАСС  /  CHUNG SUNG-JUN / POOL

Лондон, 25 августа. Музыкант Роджер Тейлор, известный как барабанщик группы Queen, выпустил первый трек со своего сольного альбома Outsider. Об этом пишет NME.

Песня получила название We All Just Trying To Get By. В записи композиции приняла участие певица KT Tunstall. Видеоклип на трек из сольного альбома появился на YouTube-канале Роджера Тейлора.

«Я стремился показать действительно важные вещи. Это то, что делает все живое на Земле: пытается адаптироваться к новым условиям, размножаться и просто существовать», — отметил музыкант.

По словам барабанщика культовой группы, каждый слушатель сможет услышать важные строки о происходящем в мире. Альбом Outsider станет восьмой по счету пластинкой Роджера Тейлора. Релиза запланирован на 1 октября текущего года.

Британская рок-группа Queen добилась широкой известности в середине 70-х годов прошлого века. Коллектив продолжает существовать без вокалиста Фредди Меркьюри и бас-гитариста Джона Дикона. Бессменный участник Брайан Мэй задумался о создании продолжения фильма «Богемская рапсодия», посвященного группе.

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