Полиция Хоккайдо нашла гидрокостюм приплывшего в Японию мужчины

Токио, 25 августа. Гидрокостюм, найденный на берегу около поселка Сибецу, может принадлежать Ваасу-Фениксу Нокарду, который приплыл в Японию. Об этом сообщили в полиции острова Хоккайдо.

Водное оборудование обнаружили в шести километрах от того места, где задержали самого мужчину, сообщил телеканал Sapporo TV. По информации другого СМИ, по прибытии на Хоккайдо Нокард приобрел новое белье, обувь, рюкзак и расплатился в магазине японскими иенами.

Ранее японская пресса описала мужчину, который якобы приплыл в страну из России. Иностранец был одет в спортивный костюм и носил небольшой рюкзак. На подозрительного человека, ходившего около участка полиции, обратили местные жители.