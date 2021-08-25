Компания Hyundai начнет выпускать две модели ДВС в России

Санкт-Петербург, 25 августа. Южнокорейская компания Hyundai решила запустить производство двигателей на территории России. Для этого будет использован завод под Санкт-Петербургом.

Предприятие начнет свою работу осенью 2021 года. Оно приступит к выпуску двигателя объемом 1,6 литра. Через год на конвейер встанут двухлитровые агрегаты, передает «КоммерсантЪ».

Предстоящие модели моторов будут входить в комплектацию автомобилей Hyundai российской сборки. Компания планирует выпускать 240 тысяч агрегатов в год, однако в будущем этот показатель может быть увеличен до 330 двигателей.

Недавно компания Hyundai показала новую генерацию кроссовера Creta. Новая модель получила комплектацию Smart и телематические сервисы Bluelink.