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Компания Hyundai начнет выпускать две модели ДВС в России
Общество
Компания Hyundai начнет выпускать две модели ДВС в России
pixabay.com

Санкт-Петербург, 25 августа. Южнокорейская компания Hyundai решила запустить производство двигателей на территории России. Для этого будет использован завод под Санкт-Петербургом.

Предприятие начнет свою работу осенью 2021 года. Оно приступит к выпуску двигателя объемом 1,6 литра. Через год на конвейер встанут двухлитровые агрегаты, передает «КоммерсантЪ».

Предстоящие модели моторов будут входить в комплектацию автомобилей Hyundai российской сборки. Компания планирует выпускать 240 тысяч агрегатов в год, однако в будущем этот показатель может быть увеличен до 330 двигателей.

Недавно компания Hyundai показала новую генерацию кроссовера Creta. Новая модель получила комплектацию Smart и телематические сервисы Bluelink.

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