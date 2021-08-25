ФСБ: японские военные разработали в 1941 году план по оккупации СССР

Москва, 25 августа. Япония планировала оккупировать территории Советского Союза во время Второй мировой войны. На это указывают рассекреченные ФСБ России документы.

Разработка планов оккупации СССР велась в Японии, согласно архивным документам, с июля по сентябрь 1941 года. Занималась этим специальная группа офицеров генштаба.

«Японские руководители считали захват советских территорий в такой степени осуществимым, что в Генеральном штабе и в штабе Квантунской армии были выработаны конкретные планы по управлению этими территориями», — отмечено в документах, опубликованных в рамках проекта «Без срока давности».

Японцы, по данным РИА Новости, собирались захватить советский Дальний Восток. В планы Токио также входила оккупация Сибири.

В конце войны Япония, как отмечено в документах ФСБ, собиралась атаковать СССР бактериологическим оружием. Речь шла о сибирской язве.