Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 08:28
08:14
Общество
Московские власти продолжают реконструкцию 15 местных прудов
08:12
Происшествия
Пассажиры экскурсионного парохода спасли из воды полуголую девушку в Петербурге
08:10
Шоу-бизнес
Азиза и ее молодой муж приняли решение о суррогатном материнстве
08:07
Происшествия
ОМОН за один день посетил три места обнаружения гранат в Санкт-Петербурге
08:00
Политика
«Зрада»: украинский журналист оценил «советский» парад в честь Дня независимости Украины
08:00
Общество
Жительница Донбасса рассказала, как она сбежала от войны на Украине в российский Крым
08:00
Весь мир
Надежды Индии на торговую сделку с США не оправдались
07:57
Общество
Шугалей прибыл на территорию Афганистана для изучения ситуации
07:57
Общество
Эксперт Солодилов рассказал о спросе на сотрудников IT-индустрии в будущем
07:53
Экономика
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос почти на 10 копеек
Все новости

ФСБ: японские военные разработали в 1941 году план по оккупации СССР
Общество
ФСБ: японские военные разработали в 1941 году план по оккупации СССР
pixabay.com/PD

Москва, 25 августа. Япония планировала оккупировать территории Советского Союза во время Второй мировой войны. На это указывают рассекреченные ФСБ России документы.

Разработка планов оккупации СССР велась в Японии, согласно архивным документам, с июля по сентябрь 1941 года. Занималась этим специальная группа офицеров генштаба.

«Японские руководители считали захват советских территорий в такой степени осуществимым, что в Генеральном штабе и в штабе Квантунской армии были выработаны конкретные планы по управлению этими территориями», — отмечено в документах, опубликованных в рамках проекта «Без срока давности».

Японцы, по данным РИА Новости, собирались захватить советский Дальний Восток. В планы Токио также входила оккупация Сибири.

В конце войны Япония, как отмечено в документах ФСБ, собиралась атаковать СССР бактериологическим оружием. Речь шла о сибирской язве.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ФСБ: японские военные разработали в 1941 году план по оккупации СССР
япония ссср война оккупация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru