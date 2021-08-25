Давление в груди может указывать на скорое возникновение инфаркта

Москва, 25 августа. Многие пациенты не обращают внимание на возникновение давления в грудной клетке. Однако такой симптом может указывать на возникновения инфаркта.

Человек во время такого недуга начинает испытывать неприятные ощущения в области диафрагмы. У него начинает появляться жар и неприятное давление, рассказала кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

«Это не боль, а именно неприятные ощущения. Люди в тех случаях говорят: «мне давит, жмет, у меня в груди жар», — объяснила врач.

Еще одним признаком приближающегося недуга является жжение в руках. Кореневич предупредила, если подобный дискомфорт длится более 10 минут, значит человеку необходимо обратиться за помощью в больницу.

Неочевидным признаком приближающегося инфаркта также является ощущение слабости и повышенная потливость. Особенно стоит обратить внимание на боль в челюсти, спутанность речи и вздутие живота.