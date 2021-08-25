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Жестокое обращение с собакой обернется владельцу штрафом до 80 тыс. рублей
Общество
Жестокое обращение с собакой обернется владельцу штрафом до 80 тыс. рублей
pixabay.com

Москва, 25 августа. Жители России могут нести административную и уголовную ответственность при ненадлежащем поведении как самих хозяев, так и животных. Об этом рассказала адвокат Надежда Ермолаева.

Власти региона сами регулируют степень ответственности за то или иное правонарушение. Владельцы собак при ненадлежащих взаимоотношениях со своим питомцем попадают под множество статей, передает агентство «Прайм».

Наименьшие штрафы грозят тем, чьи собаки нанесли вред чужому имуществу. Это карается суммой от 500 до 1000 рублей. Если собаковод пытается уклониться от вакцинации животного, то ему придется заплатить до 3 тысяч рублей.

Исключительно штрафом не отделаться, если речь идет о жестоком обращении с питомцем. Тут уже, помимо взыскания в 80 тыс. рублей, грозит уголовная ответственность и лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Адвокат также предупреждает, что заключение последует и за тяжкий вред здоровью, причиненный собакой. Нерадивого владельца накажут сроком до шести месяцев. Как правило, подобная угроза исходит от бродячих животных. Как обстоит в стране ситуация с беспризорными четверолапыми, рассказала глава Центра помощи животным Пушенко.

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собаки штраф жестокое обращение
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