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Самолет из Ташкента в Москву вернулся в аэропорт после взлета
Происшествия
Самолет из Ташкента в Москву вернулся в аэропорт после взлета
pxhere.com

Ташкент, 25 августа. Воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот» отравилось утром из Ташкента в Москву. В итоге, самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за технических проблем.

Рейс SU-7103 взлетел в 05:10 (03:10 по московскому времени) по расписанию в столицу РФ. Технические причины заставили экипаж произвести возврат на аэродром вылета. Посадка прошла в штатном режиме. Сейчас лайнер стоит на запасной полосе.

Накануне похожий случай произошел в московском Внуково. Суперджет авиакомпании «Азимут» экстренно приземлился в Москве из-за сработавшего датчика неисправности.

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