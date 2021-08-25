Самолет из Ташкента в Москву вернулся в аэропорт после взлета

Ташкент, 25 августа. Воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот» отравилось утром из Ташкента в Москву. В итоге, самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за технических проблем.

Рейс SU-7103 взлетел в 05:10 (03:10 по московскому времени) по расписанию в столицу РФ. Технические причины заставили экипаж произвести возврат на аэродром вылета. Посадка прошла в штатном режиме. Сейчас лайнер стоит на запасной полосе.

Накануне похожий случай произошел в московском Внуково. Суперджет авиакомпании «Азимут» экстренно приземлился в Москве из-за сработавшего датчика неисправности.