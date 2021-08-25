Рязанов хотел взять на роль Лукашина в «Иронии судьбы» другого актера

Москва, 25 августа. Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» мог получиться совсем другим, если бы режиссер Эльдар Рязанов решился исполнить задуманное и взять на роль Лукашина другого актера.

Пробы на главную роль в этой картине проходил Андрей Миронов. Из него, по мнению Рязанова, получился совсем другой Лукашин. В этом режиссер признался в своей книге «Неподведенные итоги».

Барбара Брыльска также изначально не планировалась на роль Нади Шевелевой. Рязанов делал ставку на дуэт Миронова и Людмилы Гурченко, но потом передумал. Женя и Надя в их исполнении получались слишком жизнерадостными. Режиссеру же хотелось отойти от привычного понимания комедийного жанра. На это указал автор Яндекс.Дзен-канала «Манжета театроведа».

В «Иронии судьбы» Миронов и Гурченко все же появились. В квартире у Нади в новогоднюю ночь по телевизору шел фильм «Соломенная шляпка» с участием этих артистов.

Премьерный показ новогодней комедии Рязанова состоялся 45 лет назад. Режиссер позже вспоминал, что его ленту про «похождения пьяного доктора», раскритиковали члены Комитета по госпремиям.