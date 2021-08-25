Boston Consulting Group предрекла автомобилестроению упадок

Москва, 25 августа. Темпы производства автомобилей во всем мире сократятся приблизительно на семь-девять миллионов машин в текущем году. Об этом сообщают аналитики Boston Consulting Group (BCG).

Специалисты утверждают, что для причин падения производства есть целый ряд факторов. Одним из них эксперты считают высокий спрос от производителей электрических приборов. Также возможна приостановка деятельности фабрик по производству автомобилей и комплектующих из-за распространения коронавирусной инфекции.

Больше остальных пострадали Ford и группа Renault-Nissan-Mitsubishi. Агентство уверено, что упадок в автопроизводстве негативно скажется на развивающейся сфере электромобилей и может привести к спаду в ней.

Высокий спрос на новые автомобили сохраняется на территории России. Автовладельцев ждет подорожание машин в районе двух-пяти процентов.