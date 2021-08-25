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Исследователи обнаружили печь эпохи позднего бронзового века у города Чине
Наука
Исследователи обнаружили печь эпохи позднего бронзового века у города Чине
flickr.com  /  Thomas Bresson / CC BY 2.0

Анкара, 25 августа. Археологи на территории Турции нашли печь возрастом 3500 лет. Об этом в своем материале рассказало издание Daily Sabah.

Находка была сделана учеными недалеко от города Чине, в провинции Айдын. Известно, что группа специалистов ведет раскопки в этом месте уже около 17 лет. В результате исследований ранее были обнаружены три башни, помещения с изделиями для официальных встреч и вулканическое стекло для создания инструментов.

«Мы думаем, что это печь. Она сделана из керамической плитки, а пол из глиняного кирпича», — сообщила руководитель группы, профессор Севинч Гюнель.

Специалисты уверены, что находка, относящаяся к позднему бронзовому веку, использовалась при массовом производстве. Гюнель уверена, что более точные данные о найденном объекте выяснятся позже.

Недавно в Ирландии был найден кольчужный доспех, возраст которого составил более 800 лет. Ученые предположили, что кольчуга была выкована во время норманнского вторжения.

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