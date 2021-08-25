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Евгения Феофилактова из «Дома-2» хочет лишить бывшего супруга родительских прав

  /   Обновлено: 25 августа 2021 06:44
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова из «Дома-2» хочет лишить бывшего супруга родительских прав
instagram.com  /  @evgeniyafeofilaktova

Москва, 25 августа. Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова объявила о решении лишить своего бывшего супруга Антона Гусева родительских прав из-за недавнего инцидента.

По словам Феофилактовой, экс-супруг безответственно относится к их сыну. Недавно он посадил восьмилетнего Даниэля за руль автомобиля. Звезда «Дома-2» опасается за жизнь своего ребенка и теперь хочет лишить Гусева родительских прав.

«У меня один ребенок, я не готова ради хайпа жертвовать Даниэлем. Ради него я живу. Ты врешь о том, что видишь сына раз в два месяца. Ты его забрал недавно в первый раз за полгода! Антон, у тебя не получится врать. Для тебя ребенок — обезьянка, которую ты фотографируешь каждую секунду. Ты не можешь просто наслаждаться общением с ним», — передает слова Евгении StarHit.

Гусев, который также принимал участие в проекте «Дом-2», не согласен с супругой. Он утверждает, что с сыном он ехал всего 20 км/ч и даже не в центре Москвы. Пара уже не раз конфликтовала из-за сына, и сейчас пока неизвестно, чем закончится данная история.

Участники скандального проекта выставляли свою жизнь на обозрение на протяжении всех выпусков, но мало кто знал, чем они занимались после ухода с «Дома-2». Недавно стало известно о судьбах звезд после окончания реалити-шоу.

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гусев дом-2 феофилактова
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