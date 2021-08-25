Шойгу приказал эвакуировать из Афганистана более 500 российских граждан

Кабул, 25 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу организовал эвакуацию более 500 граждан России, государств-членов ОДКБ и Украины. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Авиагруппа из четырех военно-транспортных самолетов была задействована для выполнения поставленной задачи. На бортах находятся медицинский персонал, а также еда, вода и одеяла.

А США тем временем проводят полную эвакуацию своих граждан и военнослужащих из Афганистана. Боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) дали им срок до 31 августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.