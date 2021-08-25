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МВД отчиталось о ходе поисковой операции под Хабаровском

  /   Обновлено: 25 августа 2021 06:14
Происшествия
МВД отчиталось о ходе поисковой операции под Хабаровском
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Калининградской области

Хабаровск, 25 августа. Трое взрослых и ребенок из Комсомольска-на-Амуре пропали во время катания на байдарках в Хабаровском крае. Поисковая операция продолжается, сообщили в региональном отделении МВД.

Местная жительница обратилась в правоохранительные органы. Она сообщила, что все четверо начали сплав на байдарках еще 12 августа. Они должны были выйти на связь 22 августа, однако этого не произошло.

«Следов людей пока не найдено, удаленность от населенного пункта приличная. Будем надеяться, что они просто задержались на сплаве», — заявил представитель МВД в комментарии для РИА Новости.

По словам заявителя, у туристической группы нет в наличии спутникового телефона, а мобильная связь в тех местах отсутствует. Правоохранители обратились в МЧС за помощью в предоставлении спецтехники и живой силы, чтобы организовать полномасштабную поисковую операцию.

Известно, что туристы сплавлялись на байдарках на реке Горин. Все пропавшие входили в состав незарегистрированной туристической группы.

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