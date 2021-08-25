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Фигуристка Медведева нашла виновных в своем конфликте с тренером Тутберидзе
Спорт
Фигуристка Медведева нашла виновных в своем конфликте с тренером Тутберидзе
wikipedia.org  /  Luu

Москва, 25 августа. Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что не снимает с себя ответственности за конфликт с тренером Этери Тутберидзе.

О своем уходе спортсменка вспомнила на канале FAMETIME TV на YouTube. Она считает, что в произошедшем конфликте виноваты обе стороны и призналась, что больше не имеет проблем во взаимоотношениях с наставницей.

«Знаю свой характер, а также знаю, кто во мне его воспитал. Так что мы обе хороши. Сейчас стараемся не смотреть назад и зареклись говорить о прошлом», — подчеркнула фигуристка.

От Тутберидзе Медведева ушла летом 2018 года после проигрыша Алине Загитовой. Вернуться обратно она решила в сентябре прошлого года.

Медведева также рассказала о своих отношениях с Загитовой. Сейчас они нормально общаются.

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