Фигуристка Медведева нашла виновных в своем конфликте с тренером Тутберидзе

Москва, 25 августа. Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что не снимает с себя ответственности за конфликт с тренером Этери Тутберидзе.

О своем уходе спортсменка вспомнила на канале FAMETIME TV на YouTube. Она считает, что в произошедшем конфликте виноваты обе стороны и призналась, что больше не имеет проблем во взаимоотношениях с наставницей.

«Знаю свой характер, а также знаю, кто во мне его воспитал. Так что мы обе хороши. Сейчас стараемся не смотреть назад и зареклись говорить о прошлом», — подчеркнула фигуристка.

От Тутберидзе Медведева ушла летом 2018 года после проигрыша Алине Загитовой. Вернуться обратно она решила в сентябре прошлого года.

Медведева также рассказала о своих отношениях с Загитовой. Сейчас они нормально общаются.