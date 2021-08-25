Вирасетакул поделился историей создания «Памяти» с Суинтон в главной роли

Москва, 25 августа. Режиссер Апичатпонг Вирасетакул снял новый фильм «Память» с Тильдой Суинтон в главной роли. Создатель рассказал о взаимодействии с актрисой на съемочной площадке.

Дружба между Вирасетакулом и Суинтон началась после просмотра актрисой «Тропической болезни». Они горели желанием поработать вместе и создать что-то общее и уникальное. Режиссер в 2017 году отправился в Колумбию. Местные ландшафты, атмосфера и следы землетрясений так потрясли кинематографиста, что у него возник некий замысел.

«Я понял, что это будет фильм-прогулка, фильм-странствие. Что там будет открытость ко всему, прежде всего к памяти», — ответил режиссер «Известиям».

Вирасетакула и Суинтон объединила общая любовь к кино. Актриса постоянно говорила режиссеру о лентах, о которых он не слышал. По мере развития их общения, он открыл в ней чувство юмора. Позже он решился предложить ей роль в «Памяти».

«Иногда, когда я сейчас думаю о «Памяти», я говорю себе: ну это надо было додуматься позвать Тильду сниматься и заставить ее говорить по-испански! Ну глупость же! А она тогда просто сказала: давай сделаем это», — восторженно отметил режиссер.

Тильде Суинтон досталась роль Джессики, которая путешествует по Колумбии и страдает от редкой болезни. Она постоянно слышит в голове резкий звук, напоминающий взрыв. Премьера «Памяти» назначена на 4 ноября в России.

Актриса Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона. Пока название и детали сюжета не раскрываются. Известно, что съемки уже стартовали в Испании. К актерскому составу присоединилась звезда «Черной вдовы» Скарлетт Йоханссон.