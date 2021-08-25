Стоимость газа для европейцев взлетела на 10% за сутки

Амстердам, 25 августа. Итоговая стоимость на «голубое топливо» для европейских потребителей повысилась почти на 10 процентов. Об этом сообщили в американской компании Intercontinental Exchange.

Сентябрьские фьючерсы за 1000 кубических метров природного топлива на европейской бирже варьируются на отметке 550 долларов. Для Нидерландов стоимость газа повысилась на 9,6 процента и почти дошла до среднеевропейского показателя. На прошлой неделе было аналогичное подорожание и тогда ценник поднялся до 580 долларов.

Недавно российский МИД сообщил, что через трубы южного направления начнется закачка газа, который предназначен для Венгрии. Начало прогона запланировано на октябрь.