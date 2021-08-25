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Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, с которыми легко создать крепкую семью
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Астрологи назвали знаки зодиака, с которыми легко создать крепкую семью
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, с которыми легко создать крепкую семью
Личный архив Марии Власовой

Москва, 25 августа. Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, которым звезды сулят наиболее счастливые браки. У них есть хороший шанс построить крепкие семейные узы.

В рейтинг астрологов вошли представители всех четырех стихий — Огня, Воды, Земли и Воздуха.

Овны известны тем, что они отличные семьянины. Хоть они и отличаются бурными романами в молодости, но умеют работать над собой, передает Пятый канал. Анализируя свои неудачи и успехи, они подходят к браку очень серьезно и обстоятельно.

Раки будто созданы быть вместе, создавая крепкие союзы. Еще живя с родителями, они начинают заботиться о своем жилище. Вырастая, Раки готовы даже на подвиги ради второй половинки. И они искренне заботятся о создании в отношениях атмосферы взаимопонимания и заботы.

Львов бывает сложно понять и узнать. С одной стороны, они обожают находиться в центре внимания, и это может приводить к изменам своему партнеру. Но если отложить такие «девиации» характера, Львы одни из самых заботливых и любящих семьянинов.

Практичные Девы умеют создавать уют и поддерживать своего избранника. Их стремление к знаниям не оставит равнодушными членов семьи, и все, под воодушевляющим контролем Девы, будут заниматься самообразованием.

Любовь Скорпионов выражается особым способом. Они не терпят лжи от возлюбленных, но сами иногда прикрывают свои грехи. Обиженные Скорпионы могут извести и себя, и вторую половинку. Однако, подчеркивают астрологи, это не что иное, как настоящая любовь, на фундаменте которой можно построить долгосрочный брак.

Ранее астрологи составили топ-12 дам, умеющих сводить с ума мужскую половину человечества. Первое место досталось Львам, которые никогда не испытывают недостаток мужского внимания. Для этого им даже не надо стараться. Львицы настолько сильно любят себя, что и другие обязаны их тоже полюбить и захотеть.

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