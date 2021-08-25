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Использование спящего режима способно снизить работоспособность ноутбука

  /   Обновлено: 25 августа 2021 05:29
Общество
Использование спящего режима способно снизить работоспособность ноутбука
pixabay.com

Москва, 25 августа. Злоупотребление спящим режимом на ноутбуке или компьютере грозит ухудшением работоспособности техники. Об этом заявил IT-эксперт Денис Кусков.

Использование функции не принесет критического вреда компьютеру или ноутбуку. Однако в некоторых случаях режим способен привести к зависанию устройств, передает радио Sputnik.

«Единственный момент – что в процессе работы вы можете открывать большое количество программ, которые потом в фоновом режиме занимают работу центрального процессора», — объяснил специалист.

Пользователи компьютеров и ноутбуков также часто сталкиваются с проблемой замедленного Wi-Fi у себя дома. Этот вопрос можно решить с помощью установки маршрутизатора с более сильным сигналом.

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