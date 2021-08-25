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Исследование: почти половина россиян предпочитают отечественные фильмы

  /   Обновлено: 25 августа 2021 05:26
Общество
Исследование: почти половина россиян предпочитают отечественные фильмы
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Москва, 25 августа. Около половины жителей России, 47%, выбирают к просмотру отечественные фильмы. Такие данные исследования получили в медиахолдинге Rambler&Co.

Участие в исследовании приняли почти два миллиона пользователей, среди которых 63% были мужчины, а 37% – женщины. Премьеры Голливуда любят смотреть 36% опрошенных, а европейские киноленты только девять процентов, пишет РИА Новости.

Локальные независимые фильмы предпочитают смотреть шесть процентов зрителей, а поклонниками азиатского кино являются только два процента опрошенных. При выборе ленты 27% респондентов обращают внимание на актерский состав, четверть – на сюжет, а 18% опираются на рекомендации знакомых.

Одной из популярных российских кинофраншиз являются «Елки». Известный актер Антон Богданов решил снять новую часть новогодней киноленты. Съемки комедии уже стартовали в нескольких городах России.

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