Главной угрозой для рублевых и валютных накоплений россиян является инфляция

Москва, 25 августа. Накопления россиян могут продолжить обесцениваться из-за роста цен на товары и услуги, заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Экономист в беседе с агентством «Прайм» выразил мнение, что товары и услуги в России продолжат дорожать, хотя рост цен обещает быть не таким высоким, как в первой половине года. Это означает, что даже в условиях растущих ставок накопления граждан могут продолжить обесцениваться, что является главной угрозой.

Инфляция, по словам эксперта, остается угрозой для накоплений россиян как в рублях, так и в долларах. Реальные ставки по депозитам с вычетом инфляции все еще являются отрицательными.

«Это означает, что из-за роста цен сбережения граждан в банках попросту обесцениваются. Если ЦБ удастся обуздать рост цен и немного снизить темпы инфляции, то все равно доходность вкладов остается минимальной», — подчеркнул Жорнист.

По мнению эксперта, чтобы обезопасить свои накопления, можно присмотреться к инвестициям. Если пугают риски покупки акций, «можно использовать более консервативные инструменты — облигации».

В понедельник Центробанк РФ озвучил статистику, согласно которой объем сбережений россиян на валютных счетах в банках увеличился с начала года на 17,6%. Общий объем в денежном эквиваленте на 1 августа достиг 35,6 млрд долларов. Такой ситуации не наблюдалось с 2017 года.