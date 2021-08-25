Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 06:53
06:44
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова из «Дома-2» хочет лишить бывшего супруга родительских прав
06:40
Общество
Шойгу приказал эвакуировать из Афганистана более 500 российских граждан
06:37
Общество
COVID-19 поражает центральную нервную систему даже при легких формах
06:34
Происшествия
Петербургские огнеборцы ликвидировали возгорание в производственном здании
06:14
Происшествия
МВД отчиталось о ходе поисковой операции под Хабаровском
06:13
Спорт
Фигуристка Медведева нашла виновных в своем конфликте с тренером Тутберидзе
06:00
Общество
Общественник указал на дезинформацию в речи Джемилева на «Крымской платформе»
05:49
Общество
Вирасетакул поделился историей создания «Памяти» с Суинтон в главной роли
05:40
Экономика
Стоимость газа для европейцев взлетела на 10% за сутки
05:33
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, с которыми легко создать крепкую семью
Все новости

Главной угрозой для рублевых и валютных накоплений россиян является инфляция
Экономика
Главной угрозой для рублевых и валютных накоплений россиян является инфляция
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 августа. Накопления россиян могут продолжить обесцениваться из-за роста цен на товары и услуги, заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Экономист в беседе с агентством «Прайм» выразил мнение, что товары и услуги в России продолжат дорожать, хотя рост цен обещает быть не таким высоким, как в первой половине года. Это означает, что даже в условиях растущих ставок накопления граждан могут продолжить обесцениваться, что является главной угрозой.

Инфляция, по словам эксперта, остается угрозой для накоплений россиян как в рублях, так и в долларах. Реальные ставки по депозитам с вычетом инфляции все еще являются отрицательными.

«Это означает, что из-за роста цен сбережения граждан в банках попросту обесцениваются. Если ЦБ удастся обуздать рост цен и немного снизить темпы инфляции, то все равно доходность вкладов остается минимальной», — подчеркнул Жорнист.

По мнению эксперта, чтобы обезопасить свои накопления, можно присмотреться к инвестициям. Если пугают риски покупки акций, «можно использовать более консервативные инструменты — облигации».

В понедельник Центробанк РФ озвучил статистику, согласно которой объем сбережений россиян на валютных счетах в банках увеличился с начала года на 17,6%. Общий объем в денежном эквиваленте на 1 августа достиг 35,6 млрд долларов. Такой ситуации не наблюдалось с 2017 года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Главной угрозой для рублевых и валютных накоплений россиян является инфляция
инфляция цены рост цен
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru