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Мощная звуковая волна от вулкана Эбеко испугала жителей Северо-Курильска

  /   Обновлено: 25 августа 2021 05:02
Происшествия
Мощная звуковая волна от вулкана Эбеко испугала жителей Северо-Курильска
flickr.com  /  @amanderson2

Северо-Курильск, 25 августа. Жители Северо-Курильска испугались звуковой волны и пеплового выброса из-за активности местного вулкана Эбеко.

Активность начала проявляться 25 августа около девяти часов утра по местному времени. Жители региона привыкли к подобным природным явлениям, однако в этот раз они не ожидали возникновения мощного звука.

«Это был прямо взрыв такой, что аж в квартирах окна задребезжали и стены содрогнулись», — отметил один из жителей населенного пункта.

Помимо звуковой волны произошел пепловый выброс. Высота столба достигала 3,7 км на уровнем моря. Об этом сообщили на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. По словам ученых, эти факторы могут влиять на вероятность извержения вулкана.

Недавно российские исследователи зафиксировали активность действующего вулкана Камчатки Шивелуч. Этому предшествовало землетрясение магнитудой 8,2 вблизи полуострова Аляска.

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землетрясение вулкан звуковая волна
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