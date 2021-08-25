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Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денежных средств

  /   Обновлено: 25 августа 2021 04:59
Экономика
Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денежных средств
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 августа. Медиативные соглашения стали использовать в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств. Об этом сообщает Росфинмониторинг.

По сравнению со второй половиной прошлого года, в первом полугодии текущего доля подобных недобросовестных операций увеличилась более чем на 70 процентов. Удостоверенные нотариусом документы предоставляются кредитным фирмам, согласно которым юридическое лицо должно уплатить физическому долг по договору цессии.

«Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц. В случае если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются», — говорится в материалах службы.

Первым признаком опасности являются характерные фирмам-однодневкам признаки у стороны медиативного соглашения. Подобные договоры дают участникам конфликта возможность разрешения спора без суда.

Ранее эксперт по безопасности предостерег граждан России от так называемых «предодобренных кредитов». По его словам, подобную рассылку в качестве рекламы делают и настоящие банки: по СМС, на почту или в приложении банка приходит извещение, что «кредит одобрен».

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росфинмониторинг кредитные организации медиативные соглашения
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