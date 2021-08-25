Врач Соседова объяснила особенности вакцинации для страдающих ожирением людей

Москва, 25 августа. Страдающие от ожирения люди должны перед вакцинацией от COVID-19 пройти консультацию у врача. Об этом сообщила биофизик Нелли Соседова.

Она отметила, что в подобных ситуациях медики выявляют у пациента сопутствующие заболевания, связанные с лишним весом. В некоторых случаях человеку приходится защищать свой организм другими препаратами, передает радио Sputnik.

«Это нужно, чтобы посмотреть сопутствующие заболевания и, возможно, «прикрыть» прививку какими-нибудь другими препаратами», — объяснила врач.

Соседова добавила, что лишний вес часто становится причиной возникновения варикоза. По ее словам, это заболевание требует особенного подхода при вакцинации, поэтому пациенту перед прививкой стоит сначала пройти курс антикоагулянтов.

Ожирение способно усложнить не только процедуру вакцинации, но и течение COVID-19. Это связано с затруднением дыхания и падением уровня кислорода в крови.