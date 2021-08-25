Разведка рассекретила документы о срыве операции нацистов в Иране

Москва, 25 августа. СВР России рассекретила документы, в которых содержатся сведения о деятельности нацистов на территории Ирана в период Великой Отечественной войны.

В среду, 25 августа, исполняется 80 лет со дня ввода войск Красной Армии в Иран согласно советско-иранскому договору 1921 года. В 1941 году Иран фактически превратился в плацдарм для военной агрессии гитлеровской Германии на Среднем Востоке. В планах Гитлера Ирану отводилась важная роль: нефть и стратегические коммуникации. Через эту страну лежал путь в Афганистан и далее в Индию, куда армия намеревалась отправиться после поражения СССР.

Дневник немецкого разведчика

В числе рассекреченных документов есть фрагмент перевода с немецкого на русский язык дневника Франца Майера — главного представителя германской политической разведки в Тегеране. После ввода в Иран союзных войск в сентябре 1941 года Майер остался без связи с Берлином и скрывался несколько месяцев, прикидываясь могильщиком на армянском кладбище в Тегеране.

«Английская и русская пропаганда причиняют много страданий… Чувство, что за тобой следят, развилось до того, что боюсь развернуть газету. Делаю это с большой осторожностью, как будто бы вытягиваю первый приз», — писал Майер 5 декабря 1941 года, жалуясь, что в последнее время он не находил немецких сообщений.

По словам немецкого разведчика, данные о советском наступлении произвели на него такое впечатление, которое «трудно вообразить».

Неудавшийся мятеж

В других рассекреченных СВР документах сообщается о подготовке прогерманского восстания в Тегеране. Оно должно было пройти параллельно с планировавшимся Германией разгромом советских войск в районе Сталинграда и на Кавказе. Среди документов сохранилось письмо заместителя народного комиссара иностранных дел СССР Владимира Деканозова наркому внутренних дел Лаврентию Берии от 17 ноября 1942 года.

«Иранские заговорщики были тесно связаны с немцами и ставили своей целью поднять восстание во всем Иране и, прежде всего, в северных районах. Начало восстания намечалось на 27 июля. Предполагалось, что к этому времени немцы займут Сталинград и выйдут на побережье Каспийского моря», — писал он.

Материалы разведке предоставили британские коллеги. По их данным, заговорщики наметили посадочные площадки для немецких воздушных десантов в Мазандаране и Гиляне, а также места для парашютных десантов.

«Наши коммуникации должны быть перерезаны, а важнейшие тоннели и мосты взорваны», — писал замнаркома иностранных дел.

Деканозов перечислил фамилии главных заговорщиков, уточнив, что в момент отправки письма все они пока находятся на свободе, британцы предполагали арестовать их позже.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин раскрыл имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые защищали интересы России в других странах.