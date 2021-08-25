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Житель Ленобласти получил штраф из-за поведения своего кота
Происшествия
Житель Ленобласти получил штраф из-за поведения своего кота
pixabay.com  /  123digitalservice

Волосово, 25 августа. Полиция Ленинградской области оштрафовала жителя деревни Ославье Евгения за поведение его кота. Инициатором иска стала местная жительница.

Женщина решила обратиться в правоохранительные органы после того, как животное начало раздражать ее собак и ловить птиц с участка. Хозяин кота был удивлен заявлению, добавив, что его питомца обвинили из-за личной неприязни соседки.

Евгений отметил, что сам ранее обращался в полицию из-за постоянного шума собак местной жительницы. Он добавил, что такое поведение со стороны женщины могло быть ответной реакцией на заявление, однако ему все равно придется посетить участок и выплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

Внимание общественности также привлек кот из Рязани, который случайно застрял в окне. Местные сотрудники экстренных служб мгновенно оказали нужную помощь животному и вызволили его из заточения.

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