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Байден получил от разведки противоречивый доклад о происхождении коронавируса

  /   Обновлено: 25 августа 2021 05:01
Общество
Байден получил от разведки противоречивый доклад о происхождении коронавируса
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 25 августа. Разведслужбы США подготовили для главы Белого дома Джо Байдена доклад о происхождении коронавируса.

Доклад получился противоречивым. Разведслужбам не удалось сформировать единое мнение о причинах возникновения инфекции.

Про отчет спецслужб узнало издание Washington Post. Его источники сообщили, что в докладе не содержится конкретный вывод. Все еще непонятно, имеет ли новый коронавирус естественное происхождение или был создан в китайской лаборатории искусственным путем. Разведчики это не установили.

В Китае недавно заявили, что «нулевым пациентом» с коронавирусом могла быть американская спортсменка. США осенью 2019 года направили на соревнования в Ухань более 300 спортсменов. У пяти из них во время состязаний были зафиксированы симптомы инфекции.

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сша байден коронавирус разведслужбы
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