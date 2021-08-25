Новая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Гватемалу

Гватемала, 25 августа. Очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», прибывшая в Гватемалу, будет направлена в Национальный центр биологических препаратов.

Там она будет содержаться при температуре 18-20 градусов ниже нуля. Позже начнется ее распределение во региональным медучреждениям, сообщил минздрав государства.

В июле этого года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Правительство Гватемалы согласовали новый контракт о поставках «Спутника V». По его условиям, до конца года в страну будет доставлен предоплаченный объем вакцины — половина от общего объема заказа.

Необходимость Гватемалы в вакцине от коронавируса очень высока. В стране недавно был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту случаев заболевания COVID-19.