Эксперт Волошин назвал расценки на взлом соцсетей у хакеров

Москва, 25 августа. Чаще всего мошенникам поступают заказы на взлом аккаунтов «ВКонтакте», Instagram, Telegram и WhatsApp. О расценках на рынке хакеров рассказал Евгений Волошин.

Директор блока экспертных сервисов BO.ZONE провел исследование, согласно которому выяснилось, что наибольшим спросом пользуется взлом аккаунтов во «ВКонтакте». Стоимость такой услуги небольшая и варьируется от 700 рублей до 12 тысяч, передает РИА Новости.

Второе место занимают аккаунты Instagram. За киберпреступление хакеры требуют около 40 тысяч рублей. Далее следуют Telegram и WhatsApp. Цена охватывает широкий диапазон в размере от 20 до 170 тысяч рублей.

Эксперт отмечает, что наименьшую цену, как правило, устанавливают мошенники. Реальные хакеры поставят гонорар соразмерно потраченному времени. Также услугу может предоставлять и инсайдер из компании-разработчика. Тут стоимость будет зависеть от рисков преступника.

Недобросовестным заработком не брезгуют не только интернет-мошенники. Гораздо больше распространены телефонные злоумышленники, в связи с этим юрист рассказал, от каких фраз стоит отказаться в разговоре с ними.