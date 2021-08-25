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Киеву не удалось «оставить совковость в прошлом» на параде в честь Дня независимости
Политика
Киеву не удалось «оставить совковость в прошлом» на параде в честь Дня независимости
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Москва, 25 августа. Военный парад в честь 30-летия независимости Украины вызвал массу вопросов. Как отмечают эксперты, треть техники не имела отношения к армии.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок напомнил, что Киев пытался отказаться от стандартных парадов, подчеркивая, что не имеет ничего общего с «советской системой». Министр обороны Андрей Таран, в частности, заявил, что таким образом военное ведомство «оставляет совковость в прошлом». Однако, подчеркивает военный эксперт, «от всего сразу отказаться так и не получилось».

Чтобы быть оригинальными, киевские власти перемешали составные части военного парада. Традиционно первыми по главной площади проходила пешая колонна, затем механизированная, потом — пролет авиации. В Киеве авиацию запустили перед техникой и вновь выпустили в финале — теперь уже «партнеров» (стран НАТО).

Воздушная часть парада вызвала основные споры. В киевское небо поднялись вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-14, самолеты Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ил-76, Су-27, Су-25. Все они были изготовлены еще в советские времена.

«Напомним: за последние 30 лет украинская авиация не получила ни одного нового боевого самолета. В самом конце воздушной части парада показались несколько вертолетов и самолетов зарубежных конструкций», — отметил Ходаренок.

Во время прохода механизированной колонны также было заметно желание Киева продемонстрировать как можно меньше техники советского периода. Однако и это у них не получилось. К примеру, боевые машины пехоты на параде были представлены в версии БМП-1ТС — это украинская модернизация советской гусеничной боевой машины пехоты, которая выпускалась с 1966 по 1983 годы. Показались на Крещатике и танки — Т-84 «Оплот» и Т-64БМ «Булат». Последний является результатом модернизации танков советского периода Т-64А и Т-64Б.

«Несмотря на все усилия организаторов парада демонстрировать только технику украинского производства, без старых образцов советского оружия никак не обошлось», — приходит к выводу военный обозреватель.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил ранее ФАН, что проход военных из стран НАТО на параде в Киеве иначе как позорным не назовешь. Говоря о технике, он подчеркнул, что было совершенно ясно, что президенту Владимиру Зеленскому хотелось что-то такое продемонстрировать, но кроме советских самолетов МиГ и Су, вертолетов Ми различных модификаций, которые проектировались и вводились в строй еще 40-50 лет назад, никто ничего и не увидел.

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