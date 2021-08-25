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Эскиз ракеты «Ангара-А5В» планируют закончить в 2021 году

  /   Обновлено: 25 августа 2021 04:00
Технологии
Эскиз ракеты «Ангара-А5В» планируют закончить в 2021 году
twitter.com  /  Роскосмос

Москва, 25 августа. Генеральный конструктор бюро «Салют» Сергей Кузнецов назвал срок завершения эскизного проекта ракеты-носителя «Ангара-А5В». Его могут закончить в 2021 году.

Ракета-носитель"Ангара-А5В» будет дополнена кислородно-водородной ступенью. Впервые запустить ее хотят в 2026-2027 годах с космодрома Восточный. На разработку эскиза выделили 455 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

«Там сейчас эскизный проект. В этом году планируем его закончить», — заявил Кузнецов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Сейчас идет подготовка к пуску ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Старт может быть дан с космодрома Плесецк уже в первой половине декабря. Вместе с летательным аппаратом в космос отправят разгонный блок «Персей».

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салют ангара-а5в эскизный проект
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