Спасшим жизнь футболисту Эриксену на ЧЕ-2020 вручили президентские награды УЕФА

Копенгаген, 25 августа. Медики и капитан сборной Дании Симон Кьер получили президентские награды УЕФА за спасение жизни футболиста Кристана Эриксена на ЧЕ-2020.

Эриксену стало плохо во время матча против сборной Финляндии. Прямо на футбольном поле у него остановилось сердце. Бригада медиков, дежурившая на стадионе, реанимировала игрока. Капитан датской команды помог врачам положить Эриксена в правильную позицию. Футболист поблагодарил своих спасителей.

«Вы проделали фантастическую работу и спасли мне жизнь. Также большое спасибо моему другу и капитану Симону и моим товарищам из датской команды за поддержку, как 12 июня, так и после», — заявил Эриксен.

В матче с финнами датчане потерпели поражение. Несмотря на это, им удалось выйти в плей-офф турнира после победы над сборной России.