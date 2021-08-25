Техзадание на дроны-самоубийцы «Ланцет» утвердили в Минобороны России

Москва, 25 августа. Минобороны России одобрило техническое задание на дроны-самоубийцы «Ланцет». Государственные испытания летательных аппаратов состоятся в конце 2021 года.

Дроны «Ланцеты» относятся к барражирующим боеприпасам. Аппараты представляют собой класс оружия, которые долгое время может летать в предполагаемом районе цели в режиме поиска. После обнаружения мишени он поражает ее и самоуничтожается, передает РИА Новости.

«Тактико-техническое задание на барражирующие боеприпасы «Ланцет» госзаказчиком согласовано», — отметили в группе компаний «Калашников» на форуме «Армия-2021».

Группа компаний «Калашников» изготовила первую партию малогабаритных автоматов АМ-17 для военных летчиков Су-25 и Су-57. Оружие презентовали на форуме «Армия-2021». К нему уже проявляют интерес заказчики.