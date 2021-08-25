ФСБ: Япония хотела начать против СССР бактериологическую войну в 1945 году

Москва, 25 августа. Власти Японии были готовы применить бактериологическое оружие против Советского Союза летом 1945 года. Об этом сказано в рассекреченных ФСБ России документах.

В архивных документах, рассекреченных в рамках проекта «Без срока давности», содержатся показания бывшего сотрудника специального отряда 731-й Квантунской армии Като Цунэнори. Против СССР, по его словам, Япония планировала применить чумные микробы.

«Помимо этого я слышал, что делались приготовления для использования бациллы антракса (сибирской язвы)», — добавил Цунэнори.

Дальневосточная компания советских войск началась 8 августа 1945 года. У СССР, по данным РИА Новости, тогда уже имелись неоспоримые доказательства подготовки японскими военными бактериологического оружия.

Управление ФСБ РФ по Ростовской области ранее рассекретило архивные документы о действиях немецко-фашистских захватчиков на территории карьеров кирпичного завода в Сальске. Там они создали «конвейер смерти».