Третий пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запланирован на декабрь

Москва, 25 августа. Ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» могут запустить с космодрома Плесецк в первой половине декабря. Этот пуск станет для нее уже третьим.

Вместе с ракетой в космос отправится разгонный блок «Персей» и макет космического аппарата, уточнил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли. Второй источник издания подтвердил информацию о дате третьего пуска «Ангары-А5».

В минувшее воскресенье с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb. Изначально пуск должен был пройти раньше, но несколько раз откладывался.