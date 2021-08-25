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Третий пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запланирован на декабрь

  /   Обновлено: 25 августа 2021 03:40
Наука
Третий пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запланирован на декабрь
wikipedia.org  /  Андрей Моргунов

Москва, 25 августа. Ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» могут запустить с космодрома Плесецк в первой половине декабря. Этот пуск станет для нее уже третьим.

Вместе с ракетой в космос отправится разгонный блок «Персей» и макет космического аппарата, уточнил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли. Второй источник издания подтвердил информацию о дате третьего пуска «Ангары-А5».

В минувшее воскресенье с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb. Изначально пуск должен был пройти раньше, но несколько раз откладывался.

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плесецк ракета-носитель ангара-а5
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