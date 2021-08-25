Александр Домогаров раскрыл подробности ДТП, в котором чудом выжил

Москва, 25 августа. Актер Александр Домогаров был на волосок от смерти во время экстремального ралли: его автомобиль протаранил стальной барьер и пролетел несколько метров.

Звезда сериала «Королева Марго» опубликовал в Instagram снимок, на котором вокруг его головы образовалось странное свечение, напоминающее нимб.

«Всегда смущала эта фотография. Фото было сделано за 4–5 часов до аварии. Этот сиренево-светящийся «обруч» на голове. Фото прислали парни через два дня после случившегося, когда я уже улетел на гастроли Театра Моссовета в Екатеринбург», — поделился Александр в блоге.

После актер привел подробности страшного ДТП, которое произошло во время экстремального ралли 23 августа 2003 года на трассе Москва — Полтава — Ялта. На дороге водителю предстояло пройти коварный участок: долгая прямая дорога и потом резкий поворот — перестроение на другую трассу.

«Их BMW-«пятерка» мчался на скорости не ниже 180 км/час и, вероятно, попала колесом в выбоину, поэтому не вписался в поворот. Машина протаранила стальной барьер, с корнем вырвав 20 м ограждения, пролетела над крутым откосом и приземлилась в 30 м от края трассы. Кусок ограждения, отштампованный из 5-миллиметровой стали, насквозь прошил кузов автомобиля», — говорится в описании аварии, который привел артист.

Экипаж автомобиля (три человека) чудом выжили. Домогарова и его спутников чуть позже подобрал другой джип, на котором они и пересекли финишную прямую.

На фотографиях видно, что огромная балка прорезала автомобиль насквозь чуть ниже переднего пассажирского сиденья. Крыша авто измята после падения, стекла выбиты. Со стороны водителя машина также сильно помята.

Поклонники артиста были впечатлены его рассказом. В комментариях они поздравили Домогарова со вторым днем рождения.

«Со вторым вас днем рождения, Александр! Вселенная любит вас и оберегает», — пишет одна из поклонниц.

«Спасибо вашему Ангелу-Хранителю за Вас. И с днем рождения», — добавила другая.

Неделей ранее сообщалось, что голливудская актриса Алисса Милано едва не стала жертвой автокатастрофы. Звезда сумела не только предотвратить трагический исход аварии, но и оказала первую помощь своему дяде. Она делала ему искусственное дыхание до тех пор, пока врачи не прибыли на место аварии.

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