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Ученые из США объяснили влияние ореха пекана на уровень холестерина

  /   Обновлено: 25 августа 2021 03:37
Общество
Ученые из США объяснили влияние ореха пекана на уровень холестерина
pixabay.com

Вашингтон, 25 августа. Орех пекана способен понижать уровень холестерина благодаря высокому содержанию клетчатки и полезных веществ. Об этом сообщили американские ученые.

Специалисты провели исследования с участием добровольцев, страдающих риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Участникам было необходимо ввести в свой рацион орех и употреблять его в течении восьми дней.

Результаты эксперимента показали, что у респондентов улучшился показатель холестерина в организме. Некоторые участники продолжили исследование и через восемь недель уже не нуждались в постоянном контроле вещества.

Самочувствие организма также улучшается при употреблении винограда сорта Куанье. По словам британских ученых, такой продукт способен защищать легкие от возникновения рака.

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