Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 03:54
03:41
Общество
ФСБ: Япония хотела начать против СССР бактериологическую войну в 1945 году
03:33
Наука
Третий пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запланирован на декабрь
03:30
Шоу-бизнес
Александр Домогаров раскрыл подробности ДТП, в котором чудом выжил
03:28
Общество
Ученые из США объяснили влияние ореха пекана на уровень холестерина
03:23
Общество
Врач Пшеничная: переболевшие COVID-19 жалуются на проблемы с памятью
03:02
Общество
Профессор Чеглов перечислил места выкладки товара с истекающим сроком годности
03:00
Общество
Количество гипертоников в мире увеличилось вдвое за последние 30 лет
02:59
Происшествия
Трое взрослых и подросток пропали в ходе сплава на байдарках под Хабаровском
02:54
Происшествия
Свыше 90 лесных пожаров ликвидировали за сутки в России
02:50
Общество
«Хочется показать своей девушке»: канадец из КХЛ восхитился жизнью в России
Все новости

Врач Пшеничная: переболевшие COVID-19 жалуются на проблемы с памятью
Общество
Врач Пшеничная: переболевшие COVID-19 жалуются на проблемы с памятью
pixabay.com

Москва, 25 августа. Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, отмечают проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность. Об этом рассказала инфекционист Наталья Пшеничная.

Постковидные симптомы, связанные с ухудшением памяти и со снижением скорости принятия решений, могут длиться несколько дней. Некоторые отмечают эти признаки на протяжении нескольких месяцев, передает РИА Новости.

«После перенесенной инфекции пациенты жалуются на проблемы, связанные с концентрацией внимания... Со временем, по мере восстановления общего состояния организма, эти проявления уменьшаются», — отметила инфекционист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Переболевшие COVID-19 пациенты могут столкнуться с постковидным синдромом. Состояние может проявиться не только через ухудшение памяти, но и потерю обоняния и опасные болезни сердца. Об этом заявил вирусолог Евгений Тимаков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач Пшеничная: переболевшие COVID-19 жалуются на проблемы с памятью
здоровье коронавирус рассеянность
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru