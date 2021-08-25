Врач Пшеничная: переболевшие COVID-19 жалуются на проблемы с памятью

Москва, 25 августа. Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, отмечают проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность. Об этом рассказала инфекционист Наталья Пшеничная.

Постковидные симптомы, связанные с ухудшением памяти и со снижением скорости принятия решений, могут длиться несколько дней. Некоторые отмечают эти признаки на протяжении нескольких месяцев, передает РИА Новости.

«После перенесенной инфекции пациенты жалуются на проблемы, связанные с концентрацией внимания... Со временем, по мере восстановления общего состояния организма, эти проявления уменьшаются», — отметила инфекционист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Переболевшие COVID-19 пациенты могут столкнуться с постковидным синдромом. Состояние может проявиться не только через ухудшение памяти, но и потерю обоняния и опасные болезни сердца. Об этом заявил вирусолог Евгений Тимаков.