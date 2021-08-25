Профессор Чеглов перечислил места выкладки товара с истекающим сроком годности

Москва, 25 августа. Выкладка товара на полки магазинов давно осуществляется по сформированным правилам. Как не нарваться на продукты с истекающим сроком годности, рассказал профессор Вячеслав Чеглов.

Сотрудники магазинов следуют так называемому «правилу ротации» продуктов. Товары, которые вот-вот испортятся, выставляются поближе к покупателю, а свежие в самый конец полки. Самое главное, отмечает Чеглов, всегда проверять сроки годности.

Также необходимо не попадаться на уловку ценников с акциями. Зачастую продавцы создают искусственную скидку, завышая ценники без акции для привлечения внимания покупателя к конкретному товару.

«Торговые сети поднимают цену накануне акции, а потом в акцию снижают, создавая фиктивную, по сути, разницу. Но поймать магазин за такой практикой сложно, для этого нужно запоминать цены», — сообщает профессор.

Поход в магазин нередко оборачивается большой тратой денег. Однако он может принести немалую выгоду, если знать правила. Такие способы перечислил финансист Николай Переславский.