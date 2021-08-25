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Количество гипертоников в мире увеличилось вдвое за последние 30 лет

  /   Обновлено: 25 августа 2021 03:00
Общество
Количество гипертоников в мире увеличилось вдвое за последние 30 лет
pixabay.com

Лондон, 25 августа. Во всем мире людей, больных гипертонией, стало в два раза больше за последние 30 лет. Об этом сообщается в результатах исследования ВОЗ и университета Imperial College London.

Среди людей в возрасте от 30 до 79 лет число гипертоников увеличилось с 650 миллионов человек до 1,28 миллиарда за последние 30 лет. Отмечается, что половина людей, принявших участие в исследовании, даже не знали о своем диагнозе.

«Хотя процент людей, страдающих гипертонией, мало изменился с 1990 года, число людей, страдающих гипертонией, удвоилось (1,28 миллиарда). В первую очередь это было связано с ростом и старением населения», — считают ученые.

Авторы работы использовали данные более чем 100 миллионов человек со всей Земли. Это позволяет называть данное исследование самым полным обзором мировых тенденций в области гипертонии. Более половины страдающих от болезни не получали необходимого лечения.

О вреде ежедневного употребления картофеля для сердечников рассказала кардиолог Анна Кореневич. По ее словам, дневная норма сахара содержится всего в четырех вареных картофелинах, превысив ее, человек нанесет определенный урон своему здоровью.

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исследования кардиология гипертония
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