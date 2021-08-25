Трое взрослых и подросток пропали в ходе сплава на байдарках под Хабаровском

Хабаровск, 25 августа. Туристы сплавлялись на байдарках по реке Горин Солнечного района Хабаровского края. Сейчас их местоположение остается неизвестным.

Все пропавшие люди входили в состав незарегистрированной туристической группы. Среди них трое взрослых и девочка 2009 года рождения. Туристы должны были выйти на связь 22 августа, однако так и не сделали этого, уточняется на сайте региональной прокуратуры.

На место происшествия уже выдвинулась спасательная группа. Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку, по итогам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Татарстане продолжаются поиски подростков, которые исчезли после катания на лодке. Предварительно установлено, что судно, на котором находились несовершеннолетние, могло зацепиться об баржу и перевернуться.