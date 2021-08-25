Свыше 90 лесных пожаров ликвидировали за сутки в России

Москва, 25 августа. Лесопожарные службы за сутки потушили 95 лесных пожаров в России. Площадь возгораний превысила 417 га, сообщили в Авиалесоохране.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована на территории Якутии. Огонь охватил 521 151 га. По состоянию на 24 августа, удалось потушить 95 природных возгораний, передает RT со ссылкой на Авиалесоохрану.

«В России лесопожарными силами ликвидировано 95 лесных пожаров на площади 417 792 га», — отмечается в сообщении.

Мощный природный пожар стал причиной перекрытия федеральной трассы Перми — Екатеринбург в Свердловской области. По словам представителя службы ФКУ «Уралуправтодор», дорога не откроется, пока не будет ликвидировано возгорание.